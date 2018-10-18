ضمادة تراقب نوم المرضى

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

طور باحثون في جامعة بوردو الأميركية ضمادة إلكترونية لاصقة، لمراقبة نوم المرضى، وهي عبارة عن جهاز قابل للارتداء، ويمكن لأي مصاب أن يوصله بجلده بسهولة ثم يتخلص منه بعد شفائه.

وذكر موقع «ساينس ديلي» المتخصص، أن الضمادة الذكية مصنوعة من السليلوز وغير محسوسة، وهي متوافقة حيوياً، ويمكن استخدامها لرصد النشاط البدني وتنبيه مرتديها بالمخاطر الصحية المحتملة في الوقت الحقيقي. كما يمكن للممارسين الصحيين استخدام الضمادة كجهاز استشعار قابل للزرع، لأنها تتوافق مع أعضائه الداخلية دون التسبب بأي ردود فعل سلبية.

ويمكن للرياضيين أيضاً استخدام هذه التكنولوجيا لمراقبة صحتهم أثناء ممارسة التمارين الرياضية والسباحة. ومن شـأن الكُلفة المنخفضة لهذا المِجَس القابل للارتداء وتوافقه مع تقنيات التصنيع، أن تتيح اعتماده على نطاق واسع.