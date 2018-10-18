عروس بريطانية بعمر الـ 100

المصدر: إعداد: أشرف رفيق

تزوجت سيدة بريطانية عمرها 100 عام، صديقها القـــديم البالغ من العمر 74 عاماً. وذكرت صحيفة «ميرور» البريطانية، أن الطباخة السابقة نورا ويتكيس، وسائق الحافلة السابق مالكولم يتس، وقد تعرفا من قبل عندما التقيا في حفلة رقص منذ 30 عاماً، وهما يلتقيان منذ ذاك الوقت.

وكانت ويتكس تقول قبل الزواج، إنها تريد أن تتزوج «قبل فوات الأوان»، وقد تزوجا قبل يومين، في حفل أقيم في أحد الفنادق وحضره الأصدقاء المقربون والعائلة. وقال يتس إنه لم يكن يعرف كيف يرقص عندما قابل نورا، لكنها كانت راقصة ماهرة وعلمته الرقص.

وقالت السيدة التي حصلت على بطاقة من الملكة بمناسبة عيد ميلادها 100 العام الماضي، إنها استمتعت بحياتها تماماً. وأضافت أن سر العمر الطويل هو الحركة والنشاط.