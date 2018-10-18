«بائع الحليب» لآنا بيرنز تفوز بجائزة مان بوكر

المصدر: لندن - رويترز

فازت رواية «بائع الحليب» للكاتبة آنا بيرنز بجائزة مان بوكر لعام 2018، أول من أمس، لتنال بذلك الروائية القادمة من إيرلندا الشمالية التكريم الأدبي المرموق عن ثالث عمل روائي طويل لها.

وتدور أحداث الرواية في مدينة لا تذكرها بالاسم خلال «الاضطرابات» الدامية في إيرلندا الشمالية، ويروي فيها «بائع الحليب» قصة علاقة بين فتاة ورجل يكبرها في السن.

وتسلّمت بيرنز (56 عاماً) المولودة في بلفاست الجائزة من كاميلا دوقة كورنوول وزوجة الأمير تشارلز، إضافة إلى 50 ألف جنيه استرليني (65900 دولار).

وقال الفيلسوف والروائي كوامي أنتوني أبياه الذي ترأس لجنة تحكيم الجائزة في بيان: «لم يقرأ أحد منا شيئاً كهذا من قبل.. إن صوت آنا بيرنز المميز تماماً يتحدى الشكل والتفكير التقليديين بنثر مدهش وطاغٍ. إنها قصة عن الوحشية والاعتداء والمقاومة مطعمة بدعابة لاذعة. إن الرواية التي تدور أحداثها في مجتمع منقسم على نفسه تستكشف الأشكال الخفية التي يمكن أن يتخذها القهر في الحياة اليومية».

وتختار لجنة تحكيم الجائزة الأدبية التي تأسست عام 1969، أفضل رواية أصلية مكتوبة باللغة الإنجليزية ومنشورة في المملكة المتحدة.