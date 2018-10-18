مؤتمر باليابان عن التعايش بين الإنسان و«الروبوت»

المصدر: طوكيو - د ب أ

بدأت اليابان قمة العالم للروبوت في الواجهة البحرية لطوكيو أمس، والتي تقدم لمحة عن كيف يمكن للإنسان والروبوت أن يتعايشا.

ويتألف الحدث الذي يستمر خمسة أيام، ويقام في مركز «طوكيو بيج سايت» للمؤتمرات من فعاليتين رئيسيتين هما المعرض العالمي للروبوتات ومسابقة «تحدي الروبوت العالمي».

وفي المعرض، تعرض أكثر من 90 شركة وبلدية ومنظمة والكثير منها من اليابان أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا الروبوت المستخدمة في الشركات والبلديات، بينما يتنافس 126 فريقاً من 23 دولة في المسابقة.

وفي المســابقة، يمكن للزوار أن يروا ويجربوا أحدث التقنيات الروبوتية المستخدمة في المصانع والمستشفيات والمنازل في مجال الرعاية التمريضية، بينما يتم دعوة خبراء لمناقشة الكيفية التي سيعـــيش بها الإنــسان والروبوت معاً في المستقــبل. وفي الوقت نفسه، يتنافس 126 فريقاً من 23 دولة في القمة في عدة فئات منهــا روبوتات صناعية وروبوتات خدمات وروبوتات لمواجهة الكوارث.