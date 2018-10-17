رحيل ألين أحد مؤسسي «مايكروسوفت»

المصدر: لندن - رويترز

قالت أسرة بول ألين أحد مؤسسي شركة مايكروسوفت إنه توفي أول من أمس عن 65 عاماً بعد معاناة من أحد أنواع سرطان الغدد الليمفاوية. وكان ألين قال في وقت سابق هذا الشهر إنه بدأ العلاج من هذا المرض الذي سبق أن أصيب به وشفي منه قبل 9 سنوات.

ولد ألين في سياتل والتحق بجامعة ولاية واشنطن لمدة عامين قبل أن يترك الدراسة للمشاركة في تأسيس «مايكروسوفت» عام 1975 مع بيل غيتس صديقه منذ مرحلة الثانوية في المدرسة.

وأسس ألين، الذي ترك «مايكروسوفــت» عام 1983، شركة «فولكان» للاستثمار في 1986 لإدارة محفظته الاستثمارية التي تقدر بمليارات الدولارات.

وقدرت مجلة «فوربس» في قائمتها لأثرياء العالم في 2018 أنه يحتل المركز 44 بثروة قدرها 20.5 مليار دولار.