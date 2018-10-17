حل لغز أقدم حطام سفينة في بحيرة بأميركا الشمالية

المصدر: إعداد: أشرف رفيق

حلّ باحثون لغز إحدى البحيرات والركام الذي يوجد في قاعها أخيراً. وهي رابع أكبر البحيرات الخمس الواقعة في أميركا الشمالية، بين الولايات المتحدة وكندا. وقام الباحثون عن حطام السفن أخيراً بحل اللغز الذي حيرهم سنوات طويلة، بعد تصوير ركام في قاع البحيرة لا يعرفون لأي شيء ينتمي هذا الركام.

واكتشف الباحثون أنه حطام سفينة تدعى «ليك سيربنت» أو ثعبان البحيرة، غرق فيها منذ 200 عام. وأثبت خبراء حطام السفن في كليفلاند أن هذا الحطام هو أقدم حطام سفينة تم العثور عليها حتى الآن. غرقت السفينة في البحيرة عام 1829، ولقي 3 بحارة على متنها حتفهم في كارثة الغرق.