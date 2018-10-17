«بلو أوريجين» تخطط لإرسال سياح إلى الفضاء

المصدر: إعداد: أشرف رفيق

قال الرئيس التنفيذي لـ«بلو أوريجين»، جيف بيزوس إن سفينة «بلو أوريجين» تخطط لإرسال الأشخاص في رحلات سياحية إلى الفضاء في المستقبل. وأضاف بيزوس في تجمع عالمي أخيراً في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة، أنه ربما لا يكون حياً ليرى إنجاز تلك المهمة طويلة المدى، منوهاً بأن إرسال سائحين إلى الفضاء الخارجي لن يكون بالأمر اليسير كونها رحلات مكلفة مادياً.

وكشف بيزوس خلال حديثه عن نية «بلو أوريجين» إنفاق مليار دولار خلال العام المقبل، لأهداف دعم مشروع «بلو أوريجين» الفضائي للسياحة، مستشهداً بما حدث من نقلة نوعية على الشبكة العنكبوتية «الإنترنت» خلال العقدين الماضيين، واصفاً ما حدث بأنه «كان تطوراً سريعاً جداً». ومن الجدير ذكره في هذا الصدد، أن عدّة شركات عالمية تعمل على تطوير تقنيات في محاولةٍ لإرسال سائحين إلى الفضاء الخارجي.