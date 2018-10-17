سيارات طائرة في سماء نيوزيلندا قريباً

المصدر: ولنجتون - د ب أ

يمكن للنيوزيلنديين قريباً أن يتنقلوا على متن سيارات أجرة كهربائية طائرة ذاتية القيادة، بعدما أعلنت شركة الطيران الوطنية «إير نيوزيلاند» أمس، تعاونها مع شركة «زفير إيرووركس» للسيارات الطائرة التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها.

وأفادت الشركتان في بيان بأن الاتفاق مع الشركة المشغلة لـ«كورا»، وهي طائرة تشبه شيئاً وسطاً بين طائرة عادية وطائرة بدون طيار، يشير إلى نية جعل السفر الجوي الكهربائي حقيقة واقعة للنيوزيلنديين. وبدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة «إير نيوزيلاند»، كريستوفر لوكسون، إن شركته ترغب في تبني تقنيات جديدة تجعل الحياة أسهل وتستخدم إمكانات حلول الطاقة النظيفة للسفر.

وأضاف: من خلال تطوير سيارة الأجرة «كورا» الجوية الكهربائية ذاتية القيادة، فإن إمكانية الوصول من مكان لآخر بسرعة وأمان، مع تخفيف أثر الانبعاثات الملوثة، ستصبح أمرا حقيقيا للغاية.