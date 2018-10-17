نشر كتاب هوكينغ بعد وفاته

المصدر: لندن - د ب أ

نشر أمس كتاب لعالم الفيزياء البريطاني الشهير ستيفان هوكينغ بعد سبعة أشهر من وفاته. يتناول كتاب «إجابات قصيرة على أسئلة كبيرة» عدة قضايا من بينها: هل سننجح في النجاة بحياتنا على الأرض؟ وهل سيتجاوزنا الذكاء الاصطناعي؟

وقالت دار نشر جون موراي البريطانية إن الكتاب نتاج أرشيف هوكينغ وما تحتويه هذه المحفوظات من خطب ومقابلات ومقالات وغير ذلك من آراء.

وتتميز روح هوكينغ بالفكاهة والدعابة عند الإجابة عن الكثير من الأسئلة.

وفي الوقــت ذاتـه فإن نشر الكتاب ربما تضمن تحذيرا من صاحبه للإنسانية التي يخشى هوكينغ أن تدمـر الأرض خلال الألف سنة المقبلة، حيث طالب الكاتب البشرية بالعثور على طريقة للعيش خارج كوكب الأرض.