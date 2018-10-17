تراجع أعداد السائحين في اليابان للمرة الأولى

المصدر: طوكيو - د ب أ

أعلنت الحكومة اليابانية، أمس، أن عدد السائحين تراجع لأول مرة منذ أكثر من 5 أعوام، بسبب تعرّض البلاد لزلزال قوي وموجات مد عاتية (تسونامي). وأفادت المنظمة الوطنية للسياحة اليابانية بأن اليابان استقبلت 2.16 مليون زائر في سبتمبر الماضي بانخفاض بنسبة 5.3%، فيما يعد أول انخفاض منذ يناير 2013.

وقالت منظمة السياحة إنه خلال الشهر الماضي، استقبلت اليابان 652700 زائر من الصين، صاحبة أكبر عدد من السائحين الذين يتوجّهون لطوكيو، بانخفاض بنسبة 3.8% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، في حين تراجع عدد السائحين من كوريا الجنوبية بنسبة 13.9% لتصل إلى 479700 سائح.