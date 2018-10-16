بيئة مثالية للحياة الفطرية

تمثّل دبي وجهة رائعة لعشرات الآلاف من الطيور المهاجرة، كما هي لملايين السياح، حيث تحتضن محمية رأس الخور للحياة الفطرية، إحدى أكثر المناطق جذباً لمشاهدة الطيور في الدولة، أعداداً كبيرة من اللافقاريات والطيور المائية، فيما تسرق طيور الفلامنجو كما في الصورة، الأنظار بجمالها الطبيعي الأخاذ.
تمثّل دبي وجهة رائعة لعشرات الآلاف من الطيور المهاجرة، حيث تحتضن محمية رأس الخور للحياة الفطرية، أعداداً كبيرة من اللافقاريات والطيور المائية، فيما تسرق طيور الفلامنجو الأنظار بجمالها الطبيعي الأخاذ.— صحيفة البيان (@AlBayanNews) ١٦ أكتوبر ٢٠١٨
تصوير: أكسافير ويلسون#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/4fqtPVtS3z