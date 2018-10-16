بيئة مثالية للحياة الفطرية

المصدر: تصوير: أكسافير ويلسون

تمثّل دبي وجهة رائعة لعشرات الآلاف من الطيور المهاجرة، كما هي لملايين السياح، حيث تحتضن محمية رأس الخور للحياة الفطرية، إحدى أكثر المناطق جذباً لمشاهدة الطيور في الدولة، أعداداً كبيرة من اللافقاريات والطيور المائية، فيما تسرق طيور الفلامنجو كما في الصورة، الأنظار بجمالها الطبيعي الأخاذ.