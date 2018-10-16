قفز افتراضي بالمظلات من قمة برج خليفة

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

كثيرون يتوقون ويتمنون صعود برج خليفة، الأعلى في العالم، وكثيرون من كافة أرجاء العالم يودون إلقاء نظرة من قمة البرج على أفق دبي الساحر.

هذه الأمنية تحققها شركة متخصصة في تقنيات الواقع الافتراضي مع إضفاء المزيد من الإثارة، إذ أتاحت شركة «إتش تي سي» لزوار معرض جيتكس فرصة خوض تجربة زيارة القمة الأعلى في العالم والقفز منها بالمظلات ولكن باستخدام نظارات الواقع الافتراضي التي تنقل من يرتديها إلى أجواء تحبس الأنفاس.

تحمل التجربة اسم «مهمة 828»، والرقم يحاكي ارتفاع ناطحة السحاب البالغ 828 متراً إلى قمة البرج، وتقدم التجربة للزوار فرصة غير مسبوقة لاختبار التواجد في أعلى قمة بالبرج ومن ثم القفز بالمظلة وصولاً إلى نافورة دبي.

أغلب المستخدمين شعروا بالإثارة بسبب تقنية التجاوب باللمس بالتردد المنخفض التي تصدر اهتزازات وحركات متوافقة مع محتوى بيئة الواقع الافتراضي، مع منصة للحركة تحاكي أثر الرياح، ومشاهد ذات دقة فائقة. والمنصة موجودة أيضاً في برج خليفة في الطابقين 124 و125 في إطار اتفاقية بين إعمار العقارية وHTC.