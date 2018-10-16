دراسة: الجلوس الطويل يهدد القلب

المصدر: لندن - د ب أ

أظهرت العديد من الدراسات أن الجلوس طويلاً غير صحي، ويزيد من احتمال الإصابة بأمراض عدة، من بينها السكري وأمراض القلب.

وحاول فريق باحثين بإشراف شارلوت إدواردسون، من جامعة «ليستر» البريطانية، معرفة ما إذا كانت المكاتب المرتفعة التي تتطلب العمل وقوفاً، يمكن أن تخفض أوقات الجلوس، حسب مجلة «بريتِش ميديكال جورنال» البريطانية لأبحاث الطب، أمس.

ووفّر الباحثون لـ77 موظفاً مكتبياً، مكاتب قابلة للضبط رفعاً وخفضاً، كما زُود الموظفون بمعلومات عن العواقب الصحية للجلوس طويلاً، وتم تحفيزهم بشكل منتظم من أجل النهوض من مقاعدهم. وسجل جهاز صغير تم وضعه عند الخاصرة النشاط الجسماني للموظف المشارك في التجربة، أن شعور المشاركين في التجربة بالإرهاق، كان أقل من أقرانهم غير المشاركين، كما أن الشكوى من آلام أسفل الظهر انخفضت.