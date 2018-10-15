شركة طيران تنظم جلسات تأمل للركاب

المصدر: إعداد: سيد صالح

عمدت شركة «فيرجين أستراليا» للطيران، إلى بادرة مبتكرة، تساعد ركابها الذين يعانون «رهاب الأجواء العالية»، أو «رهاب الطائرات»، على قهر خوفهم، حيث بدأت الناقلة تنظيم جلسات تأمل في الأجواء للمسافرين.

وبحسب ما نشرته شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأميركية، أمس، أبرمت الناقلة شراكة مع منظمة «سمايلينغ مايندز» غير الربحية، والتي تطرح برامج للتأمل، يمكن تنزيلها من المواقع الشبكية، أو تحميلها عبر تطبيقات خاصة على الهواتف الجوالة.

وبموجب هذه الشراكة، بات بإمكان الناقلة تشغيل هذه البرامج للركاب في الأجواء، لتهدئة أعصابهم ومساعدتهم على الاسترخاء أثناء الرحلة. وعلاوة على ذلك، طبقت الناقلة نظاماً جديداً، يتيح لعملائها الذين يعانون «رهاب الطائرات»، الاتصال بموظفين في الناقلة قبل انطلاق الرحلة، لطلب نصائح شخصية تساعدهم على تهدئة مخاوفهم.