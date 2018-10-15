تنمية شبكية العين مخبرياً

المصدر: إعداد: عمر حرز الله

تمكن باحثون في جامعة جونز هوبكنز الأميركية من تنمية شبكية للعين مخبرياً عبر الخلايا الجذعية. وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أن الباحثين الأميركيين زرعوا آلاف الخلايا الجذعية، واستطاعوا تغذيتها بالمواد الكيميائية الملائمة التي وجهتها للتحول لشبكية للعين، وهي جزء من العين يترجم الضوء لإشارات تؤدي إلى الرؤية.

ووجد الباحثون أن الخلايا المخروطية الزرقاء التي تكتشف الضوء الأزرق تتطور أولاً، وأن خلايا المستقبلات الضوئية الحمراء والخضراء تبدأ في التطور لاحقاً. واكتشفوا أن هرمون الغدة الدرقية يشكّل إشارة حاسمة في تحديد أي الخلايا تكتشف الضوء.