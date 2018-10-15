العثور على حلزون عمره 99 مليون عام

المصدر: دبي - أشرف رفيق

عثر علماء الحياة القديمة على حلزون عمره 99 مليون سنة في ميانمار. وغالباً ما تكون الحلزونات هشّة وقشرتها ضعيفة، غير أن قشرة هذا الحلزون القديم كانت بحالة جيدة، وحفظت أنسجتها الرقيقة لأول مرة طوال هذه المدة.

وتعتبر الأنسجة الرقيقة لهذا الحلزون أقدم بـ70 مليون عام، من أي أنسجة رقيقة تم اكتشافها من قبل، حسب العلماء الذين نقلت عنهم صحيفة «بيزنس إنسايدر». وتم حفظ هذا الحلزون في قشرة من العنبر لمدة 99 مليون عام في ميانمار، عندما عاشت أنواع من الديناصورات مثل تي ركس وغيره. ويعتبر هذا الحلزون الأقدم الذي تم العثور عليه حتى الآن.