أستراليا تزيد الإنفاق على الصحة النفسية للشباب

المصدر: ملبورن ــ رويترز

قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، أمس، إن بلاده ستنفق 51.8 مليون دولار أسترالي (37 مليون دولار أميركي) إضافية على الصحة النفسية للشباب.

وستذهب الأموال إلى مجموعة (هيد سبيس) الحكومية التي تدير 107 مراكز في جميع أنحاء أستراليا.

وقال موريسون للصحافيين: «أريد أن أضمن أننا نعطي الأمل للشباب الذين يعانون من مشكلات الصحة النفسية».

ويضاف التمويل الجديد إلى 95.7 مليون دولار أسترالي تتلقاها المراكز من الحكومة بالفعل كل عام.

وتظهر البيانات الحكومية أن نحو 560 ألف طفل ومراهق يعانون من مرض نفسي، إذ يعاني واحد من كل أربعة شباب في أستراليا من نوع من هذه الأمراض في أي عام.