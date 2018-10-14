وسيلة طريفة تمنع بديناً من أكل الوجبات السريعة

المصدر: إعداد: سيد صالح

نشرت شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأميركية أمس، خبراً عن وسيلة طريفة لجأ إليها مدرب اللياقة البدنية الشخصي، مايك هيند، لمنع متدربه الشاب دارين مكلينتون، والمعروف باسم الشهرة «ديبسي»، من دخول مطاعم الوجبات السريعة التي اعتاد على تناول طعامه فيها، وكانت أحد الأسباب الرئيسة وراء بدانته المفرطة.

فقد طبع هيند نشرة عليها صورة شخصية مع «ديبسي»، ودوّن أعلى الصورة العبارة التالية: «أنقذوا «ديبسي»، فالبدانة تقتله. لا تقدموا الطعام لهذا الرجل»، ثم وزع نسخ هذه النشرة على كافة مطاعم الوجبات السريعة التي يرتادها «ديبسي»، طالباً من إدارات هذه المطاعم منع «ديبسي» من دخولها وتناول الطعام فيها مجدداً.