رمسيس الثاني وحورس يدخلان المتحف المصري

Ⅶ القاهرة - د ب أ

استقبل المتحف المصري الكبير بميدان الرماية تمثالين من الجرانيت أحدهما للملك رمسيس الثاني، والآخر لحورس، قادمين من حديقة المسلة بالجزيرة وسط إجراءات أمنية مشددة.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصرية، مصطفى وزيري في بيان أمس، إن التمثالين كانا يعرضان بحديقة المسلة منذ عام 1962، حيث تم نقلهما من منطقة آثار المطرية إلى حديقة مسلة الجزيرة، ومكثا فيها قرابة 58 عاماً.

من جانبه، قال المشرف العام على المتحف المصري الكبير، الدكتور طارق توفيق، إنه سيتم إيداع التمثالين في معامل ترميم الآثار الثقيلة بالمتحف لإعداد خطة ترميم وصيانة لهما، ليدخلا ضمن سيناريو العرض المتحفي.