الأميرة يوجيني حفيدة ملكة بريطانيا تدخل القفص الذهبي

المصدر: وندسور (إنجلترا) ــ رويترز

شهدت قلعة وندسور، أمس الجمعة، مراسم زواج الأميرة يوجيني حفيدة ملكة بريطانيا من جاك بروكسبانك، أمام حشد من المشاهير وأفراد العائلة المالكة من بينهم ابن عمها الأمير هاري وزوجته ميغان اللذان تزوجا في المكان نفسه في مايو الماضي.

ويوجيني (28 عاماً) هي الابنة الصغرى للأمير آندرو، ثالث أبناء الملكة، من زوجته السابقة سارة فيرغسون دوقة يورك. وجرت مراسم زفافها، أمس، إلى بروكسبانك (32 عاماً) في كنيسة القديس جورج التي تقع داخل قلعة وندسور وتعود للقرن الخامس عشر.

وشهدت المراسم الملكة إليزابيث (92 عاماً) وزوجها الأمير فيليب (97 عاماً) الذي تقاعد عن مهامه الرسمية منذ فترة. وانضم لهما أعضاء آخرون من العائلة وشخصيات شهيرة منها نجمتا هوليوود ليف تايلر وديمي مور، وعارضتا الأزياء كيت موس وناعومي كامبل والمغنية إيلي جولدنج والمغني روبي وليامز الذي كانت ابنته الصغيرة من بين وصيفات العروس.

ورغم علامات التوتر الواضحة التي بدت على العروسين، علت الابتسامات وجهيهما خلال مراسم الزفاف التي استغرقت ساعة.