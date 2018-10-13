«ئي تربو نيوز»: «اللوفر أبوظبي» أبرز عجائب الدنيا الحضارية السبع

المصدر: إعداد: سيد صالح

وصفت شبكة «ئي تربو نيوز» الإخبارية الأميركية، متحف «اللوفر أبوظبي»، بأنه أبرز عجائب الدنيا الحضارية السبع.

ونشرت الشبكة، أمس، على موقعها الشبكي، تقريراً عن «اللوفر أبوظبي» بمناسبة اختياره أخيراً، واحداً من عجائب الدنيا الحضارية السبع، ضمن الاستبيان الذي أجراه موقع «لايك هوير» الشبكي بتمويل من شركة فنادق ومنتجعات هيلتون، بمناسبة حلول الذكرى المئوية لإنشائها.

وذكر تقرير «ئي تربو نيوز»، أن الاستبيان اختار «اللوفر أبوظبي» ضمن عجائب الدنيا الحضارية السبع، لأنه يضم منشآت بارزة وغير تقليدية.

وأضاف التقرير، أن «اللوفر أبوظبي» بات الآن أروع معرض فني في الإمارات، ومن ضمن الأروع على مستوى العالم، ووصفه بأنه قطعة معمارية مدهشة. وذكر التقرير، أن المتحف فتح أبوابه للجمهور في الثامن من نوفمبر 2017. وتطرق التقرير إلى أهم المعارض التي يستضيفها «اللوفر أبوظبي»، ومنها معرض «من وحي اليابان: مولد الفن العصري»، المُقَام حالياً والمستمر حتى 14 نوفمبر المقبل.

ونوه التقرير بأن الاستبيان اعتمد على جمع تقييمات المسافرين حول العالم لأفضل المواقع الحضارية من وجهات نظرهم ضمن 35 موقعاً حول العالم.

الجدير بالذكر، أن عجائب الدنيا الحضارية الست الأخرى التي اختارها الاستبيان هي: «دار أوبرا سيدني» في أستراليا؛ «سوق كامدن» للسلع الرخيصة في العاصمة البريطانية لندن؛ «متحف ألبرتينا» بالعاصمة النمساوية فيينا؛ «سوق تيمب الليلي» في هونغ كونغ؛ واجهة «ذي بوند» المائية بمدينة شنغهاي الصينية؛ و«سوق تسوكيجي للأسماك» بالعاصمة اليابانية طوكيو.