حديث الروح

المصدر: محمد بن الطلبة اليعقوبي

إنَّ لي بالدموعِ سبحاً طويلا

لا أذوقُ المنامَ إلّا قليلا

من هَوى خدلَةٍ متى تلقَ مرءاً

تأخُذِ القلبَ منهُ أخذاً وبيلا

لو غَدا بالجِبالِ ما بِفُؤادي

من هواها غَدَت كثيباً مهيلا

قُلتُ للعاذلينَ فيها وقد قا

لوا سنُلقي عليكَ قولاً ثقيلا

لا تلوموا فيها لو أنَّكم

أحسنُ رأياً منّي وأقوَمُ قيلا

قد نَهَيتُ الفؤادَ عنها ولكن

طالَ ما قد طغى وساءَ سبيلا

أيُّها القلبُ عدِّ عن سنَنِ البا

طلِ واهجُر ذَويه هجراً جميلا

والزمِ الصبرَ في الأُمورِ جميعاً

واعبُد ِاللَهِ واتِّخِذهُ وكيلا

وادعهُ أن يُنيلكَ الفوزَ والسؤ

لَ وسبَّحهُ بُكرةً وأَصيلا

وعدَ اللِهُ بالإجابة داعي

وقد كان وعدُهُ مفعولا

عالم وشاعر موريتاني (1774 - 1856م)