تمساح «يختطف» حارسة غابات شمالي أستراليا

المصدر: سيدني ــ د ب أ

قالت السلطات الأسترالية، أمس، إن تمساحاً هاجم حارسة غابات من السكان الأصليين في شمالي البلاد. وكانت الحارسة تحاول الإيقاع بالتماسيح في «آرنيم لاند»، وهي منطقة خاصة تعود ملكيتها إلى السكان الأصليين، وتقع على بعد نحو 800 كيلومتر شرق داروين عاصمة الإقليم الشمالي، عندما هاجمها التمساح نحو الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي (00:30 بتوقيت غرينتش).

ولم يظهر أي أثر للحارسة عقب الهجوم. وهرعت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى الموقع النائي للتعامل مع الحادثة، في حين فتحت الإدارة المختصة بسلامة العاملين في الإقليم الشمالي تحقيقاً في الحادث.

ولم يُعرف بعد مصير الحارسة، كما لم تفصح السلطات المعنية عن أية تفاصيل حول هويتها أو اسمها.