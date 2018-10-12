أفعى روبوتية لعمليات الإنقاذ

المصدر: إعداد: فاتن صبح

ابتكر باحثون يابانيون من جامعة كيوتو روبوتاً على شكل أفعى، يتفوق عليها تخويفاً بقدراته على التلوي والتسلق والالتفاف، إلا أنهم يعتقدون أنهم يستطيعون عبر هذا الاكتشاف إنقاذ حياة الناس لا التسبب لهم بالذعر.

وشرح الباحثون عقب الكشف عن النموذج خلال المؤتمر العالمي للروبوتات والأنظمة الذكية في إسبانيا، بالقول: لقد اقترحنا طريقةً في تصميم الشكل المتوخى للأفعى الروبوت، تجمع بين الأشكال البسيطة كالخط المستقيم والقوس الدائري واللولب، وتمكنا بالتالي من تصميم حركات معقدة.

وتستطيع الأفعى الروبوت بالفعل التسلق وتخطي العقبات، والالتفاف حول الأشياء، لأنها مصنوعة من مادة ناعمة تنزلق بسهولة فوق الأسطح، وسلسلة مؤلفة من 36 "مفصلاً" متصلاً تمكنها من الالتواء وتشكيل مختلف الزوايا.

ويشبّه الباحثون تلك المفاصل بعضلات القلب الممشطية التي تسمح بالتمدد والانقباض. ويشيرون إلى أن استعمالات الأفعى الروبوت كثيرة، حيث يمكنها التدخل والدخول إلى أماكن تعد غير آمنة للبشر، وأنها قادرة على إنقاذ الأشخاص العالقين في زوايا صعبة لا يمكن الوصول إليها، لاسيما أنهم طوروا جهازاً بداخلها يمكّنها من الزحف داخل الأماكن الضيقة كالأنابيب. أضف إلى وجود نسخة من الروبوت الأفعى خاصة للاستخدام تحت الماء، مما يجعلها مفيدة جداً في أوقات الفيضانات.