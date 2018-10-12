الصينيون ينجحون في زراعة زهرة زرقاء

المصدر: دبي- أشرف رفيق

كشف عالمان صينيان عن ابتكار توصلا من خلاله إلى تهجين زهور زرقاء اللون، بمساعدة البكتيريا. فقد كشف باحثان صينيان عما قالا عنه أول زهرة زرقاء حقيقية في العالم. قاما بتهجينها من خلال الهندسة الوراثية بما يؤدي إلى تكون جينات وراثية تنتج ألواناً، يرجع أصلها إلى البكتيريا. وتستخدم تلك الجينات الوراثية في التقنية الحيوية الزراعية لأن البكتيريا تدخل حامضاً نووياً غريباً في الجينات الوراثية للنباتات. ثم حقن الباحثان البكتيريا المعدلة وراثياً في بتلات زهرة بيضاء، فحولت الجينات الوراثية المنتجة للألوان إلى جين وردي، وانتشر اللون الأزرق إلى بقية أجزاء الزهرة.