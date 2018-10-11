آيس كريم الخل!

المصدر: البيان الالكتروني

طرح أحد متاجر المشروبات الباردة في شارع الأطعمة بمدينة تاييوان التابعة لمقاطعة شانشي الصينية مؤخرا، نوعا جديدا من الآيس كريم المنتج من الخل المعتق.

ووجد هذا النوع من المثلجات المميزة، إقبالا واسعا من المستهلكين المحليين فور طرحه، حسب موقع صحيفة "الشعب" الصينية.

اعتاد أهل شانشي على تناول الخل في حياتهم اليومية. ويعتبر الخل المعتق أحد المنتجات التي تتميز بها هذه المقاطعة. حيث يتميز هذا النوع من الخل،الذى يعود تاريخه إلى ماقبل 3000 عام، بالحمض الخالص والقوي وطويل المدى،ما يجعله خلا مشهورا في الصين، كما يُعرف باسم "الخل الأول في العالم".