دبي أولى محطات عرض مجوهرات ماري أنطوانيت

المصدر: دبي - رويترز

بعد أن ظلّت تتنقل بين مجموعات المقتنيات الخاصة لأكثر من 200 عام، بدأ في مدينة دبي عرض مجوهرات كانت تملكها ذات يوم ماري أنطوانيت ملكة فرنسا، وذلك قبل طرحها بالمزاد في جنيف الشهر المقبل.

والمجموعة المكونة من سبع قطع تصفها دار المزادات البريطانية سوذبيز بأنها «إحدى أكثر مجموعات المجوهرات الملكية أهمية التي يتم طرحها بمزاد»، هي جزء من معرض مقام تحت عنوان (مجوهرات ملكية من عائلة بوربون بارما)، يشمل أيضاً مقتنيات من التاريخ الثري للعائلة الأسطورية.

وتتضمن مجموعة مجوهرات الملكة المعروضة قلادة من اللؤلؤ الطبيعي تزن 49 قيراطاً، وأخرى من الألماس، إضافة إلى قلادات ودبابيس صدر «بروش» وأقراط تتراوح قيمتها الإجمالية بين 1.5 مليون إلى ثلاثة ملايين دولار.

كما تتضمن المجموعة التي تعود لعائلة بوربون بارما خاتماً موسوماً بالأحرف الأولى من اسم ماري أنطوانيت وُضعت في قاعدته خصلة من شعر الملكة.

سوق مربح

وقال إدوارد جيبس الرئيس الإقليمي لدار «سوذبيز» في الشرق الأوسط والهند: إن الشرق الأوسط أصبح سوقاً مربحاً للغاية بزيادة 62% في نسبة المشترين على مدى السنوات الـ5 الماضية، خاصة الزبائن من الشباب. وبعد دبي ستعرض المجوهرات في عدة مدن أخرى، من بينها لندن ونيويورك وهونغ كونغ، قبل أن تطرح بالمزاد في جنيف في نوفمبر.

ومن المتوقع أن تثير هذه الجولة شهية المشترين الأثرياء المحتملين في المناطق الأخرى أيضاً قبل المزاد. وقد تم إخفاء مجوهرات الملكة وتهريبها من فرنسا إلى فيينا للحفاظ عليها أثناء الثورة الفرنسية، وظلت في حوزة عائلة بوربون بارما.