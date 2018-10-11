%77 من الألمان يتصفحون الإنترنت يومياً

المصدر: فرانكفورت - د ب أ

أظهرت دراسة في ألمانيا أن أكثر من ثلاثة أرباع سكان ألمانيا يتصفحون الإنترنت يومياً. وتبين من خلال الاستطلاع الذي نشرت نتائجه أمس أن نحو 54 مليوناً من الأشخاص فوق سن 14 عاماً (77%) يتصفحون الشبكة العنكبوتية يومياً، ما يعني زيادة قدرها 3.8 ملايين متصفح مقارنة بالعام الماضي، وزيادة قدرها نحو 10 ملايين مقارنة بعام 2015.

كما أظهرت الدراسة أن متوسط زمن تصفح الإنترنت ارتفع عام 2018 بواقع 47 دقيقة ليصبح 3 ساعات و16 دقيقة يومياً، في حين أن المتصفحين الأقل سناً يقضون في المتوسط قرابة ست ساعات يومياً. بينما يستخدم كبار السن فوق 70 عاماً في ألمانيا الإنترنت أقل من ساعة يومياً.

وتبين من خلال الدراسة أن مستخدمي الإنترنت يقضون معظم وقتهم على الشبكة العنكبوتية في الاتصالات الخاصة، مثل تبادل الأخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي (87 دقيقة) وكذلك مشاهدة مقاطع الفيديو والقراءة والموسيقى (82 دقيقة).