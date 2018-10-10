أبعد مطعم بالعالم في جزيرة فارو

المصدر: دبي - أشرف رفيق

يقع أبعد مطعم في العالم على جزيرة فارو في شمالي المحيط الاطلنطي، بين ايسلندا والنرويج. ورغم أن المطعم يقع في أقصى شمالي العالم، فإن له معجبين ويذهب رواده إليه من أجل تجربة الطعام الفريدة التي يوفرها، حسب قول بول اندرياس زيسكا، كبير الطهاة في المطعم. ويضيف زيسكا إن مطعم كوكس يقع في الوادي بعيداً عن الطريق الرئيس على الجزيرة الصغيرة، وتحيط به مناظر طبيعية خلابة وبكر، ولا يوجد في الأرجاء مطعم آخر.

ويتميز المناخ في المنطقة بالرياح القوية، وقد أطاحت أجزاء من المطعم إلى البحر من قبل. ويقول كبير الطهاة إنها تجربة فريدة، حيث تبدأ بزيارة البحيرة أولاً بالقرب من المطعم بصحبة رواد آخرين. ولا ترى أي أضواء في المساء، أو أي سيارات، ولا ترى أناساً حتى تصل إلى المطعم.