مايزاوا يدعو فنانين إلى «القمر»

قال رجل الأعمال الياباني يوساكو مايزاوا الذي اختير للقيام بأول رحلة خاصة إلى القمر، أمس، إنه يود أن يدعو آخرين لمشاركته الرحلة المرتقبة لكنه لم يوجه دعوات بعد.

وسبق أن صرح مايزاوا بأنه يود أن يدعو ما بين 6 و8 فنانين لمشاركته أول رحلة خاصة تنظمها شركة سبيس إكس إلى القمر. ولم يسبق سوى لأربعة وعشرين رائد فضاء تجاوز المجال المغناطيسي للأرض في مهمات على مدى 4 سنوات من ديسمبر عام 1968 إلى ديسمبر عام 1972.

وفي أول مؤتمر صحفي للملياردير الياباني منذ إعلان الشركة المتخصصة في تكنولوجيا رحلات الفضاء والمملوكة للملياردير إيلون ماسك اختياره أبدى تحمسه الشديد لرؤية القمر بعينيه في الرحلة المقرر لها مبدئياً عام 2023 على متن المركبة الفضائية بيج فالكون. وقال للصحفيين في طوكيو إن مجرد تخيله لذلك يدفعه للبكاء.

ولم يكشف مايزاوا عن قيمة الدفعة المقدمة التي سددها مقابل الرحلة أو تكلفتها الإجمالية. ومايزاوا هو مؤسس موقع زوزو للأزياء للتسوق عبر الإنترنت ورئيسه التنفيذي.