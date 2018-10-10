«عالم مفقود» في قاع المحيط الهادي

المصدر: إعداد: سيد صالح

اكتشف علماء بالجامعة الوطنية الأسترالية سلسلة من الجبال البركانية في قاع المحيط الهادي، على بعد 249 ميلاً من الساحل الشرقي لجزيرة «تسمانيا» بأستراليا، وفقاً لما نشرته شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأميركية أمس.

وأفادت «فوكس نيوز» بأن العلماء توصلوا إلى هذا الاكتشاف أثناء قيامهم برسم خرائط لقاع المحيط الهادي. ووصف العلماء اكتشافهم بأنه بمثابة «عالم مفقود» تحت الماء، وقالوا إن ارتفاع هذه السلسلة الجبلية البركانية عن قاع المحيط يصل إلى 9.843 أقدام، إلا أن أعلى قمة في السلسلة تنخفض 6.562 أقدام عن منسوب الموجة.

وقالت د. تارا مارتن، إحدى المشاركات في الاكتشاف: «أظهرت خرائطنا المسحية متعددة الجوانب، ولأول مرة، سلسلة من الجبال البركانية تنبثق من سهل سحيق على عمق 5.000 متر «16.404 قدماً»».