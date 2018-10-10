عقار جديد لعلاج التوحد

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

حقق باحثون أميركيون إنجازاً كبيراً في علاج التوحد بتطوير عقار جديد يوقف نشاط إنزيم يهيمن على السلوك الاجتماعي لدى المصابين بطيف التوحد.

واستناداً إلى «ديلي ميل»، فقد اكتشف الباحثون في جامعة فلوريدا أتلانتيك طفرات جينية تغير مستويات هرمون السيروتونين لدى المصابين.

والسيروتونين هو مفتاح السلوكيات الاجتماعية، وقد لاحظ الباحثون أن إنزيماً معيناً يكتسح جزءاً كبيراً من السيروتونين في أدمغة الأشخاص المصابين بالتوحد، مما يجعلهم منعزلين اجتماعياً.

لكن عقاراً طوره الباحثون يدعى «MW150» أوقف نشاط هذا الإنزيم عند اختباره على الفئران.