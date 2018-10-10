كيت وديمي تتخليان عن أناقتهما

المصدر: لندن - وكالات

تخلت النجمتان الصديقتان، نجمة السينما الأميركية ديمي مور، وعارضة الأزياء البريطانية الشهيرة، كيت موس، عن أناقتهما المعهودة، وظهرتا وهما ترتديان سترتين رخيصتين، وبنفس اللون، وهي الكاكي، أثناء تجوالهما في حي «نوتينغ هيل» الشهير بلندن، وفقاً لما نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أمس.

ويعد هذا المظهر المفرط في البساطة إلى حد بعيد، بمثابة صدمة لعشاق النجمتين، وخاصة موس، والتي تُصَنّف رسمياً كأعلى عارضة أزياء أجراً في بريطانيا، ومن ضمن الأعلى على مستوى العالم. ولا يختلف الأمر كثيراً في حالة مور، والتي تعد من نجمات الصف الأول في هوليوود.

ومن المعروف أن مور، 55 عاماً، وموس، 44 عاماً، ترتبطان بصداقة وطيدة.