الحوامل يميّزن وجوه الرضّع

المصدر: ميرلاند - د ب أ

وجدت دراسة تجريبية أن النساء الحوامل اللائي عانين من الاكتئاب أو الاضطراب الثنائي القطب، أي الهوس والاكتئاب، تميزن وجوه الرضع وكيف يضحكون أو يبكون بطريقة مختلفة عن الحوامل الصحيحات.

وهذا يحدث حتى لو كن لا يعانين حالياً من أعراض الاكتئاب أو الهوس، وقد يمثل هذا عامل خطر مبكراً لأطفال هؤلاء النساء، رغم أن القائمين على الدراسة شددوا على أن المزيد من الأبحاث مطلوبة لتأكيد أي آثار على المدى الطويل. وجرى تقديم هذا البحث في مؤتمر طبي بمدينة برشلونة.

وجاء على موقع «ساينس ديلي» المعني بشؤون العلم أن الأرقام تظهر أن نحو 8% من الأوروبيين عانوا من الاكتئاب في الـ12 شهراً الماضية، حيث تبين أن معدل إصابة النساء بالاكتئاب البالغ 7. 9% أعلى بنسبة 50% تقريباً من الرجال.