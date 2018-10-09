جيمس بوند الحقيقي كان حدّاداً

كشفت صحيفة «ميرور» النقاب عن هوية جيمس بوند الحقيقي، العميل السري البريطاني الأسطوري، المعروف أيضاً برقم «007»، والذي لطالما جُسدت شخصيته في أفلام حققت نجاحات جماهيرية مدوية.

وأفادت الصحيفة بأن بوند الحقيقي هو جيمس تشارلز بوند، وهو من جنوب «ويلز» وكان يعمل حداداً، ثم انضم إلى قوات «منفذي العمليات الخاصة»، وأضافت أنه في غضون ذلك، عمل بوند الحقيقي تحت قيادة الضابط البحري، إيان فليمنغ، والذي استقال من الجيش البريطاني بعد انتهاء الحرب وتفرغ للتأليف وابتكر شخصية جيمس بوند، ما يعني أنه استلهمها من بوند الحقيقي.

ونقلت الصحيفة عن ستيفين فيلبس، 52 عاماً، وهو حفيد بوند الحقيقي أن المهام البطولية التي أداها جده تحت قيادة فليمنغ قد دُونت في وثائق سرية وحفظت ضمن الوثائق السرية التابعة لملكة بريطانيا شخصياً، ولم يتم الكشف عن هذه الوثائق إلا أخيراً.