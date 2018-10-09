تطبيق يعلّم الأطفال القيم المجتمعية

المصدر: إعداد ــ فاتن صبح

يمكن أن يؤدي الإفراط في استخدام التكنولوجيا إلى تشجيع الممارسات المناهضة للمجتمعية وغالباً ما يجد الأهل صعوبةً في الحدّ من الفترات التي يمضيها الأولاد أمام الشاشات. إلا أنه بات يوجد تطبيق جديد بعنوان «قيمِنا» يهدف لتعليم الأطفال القيم العائلية وكيفية إدارة الوقت في استعمال التكنولوجيا.

تطوير

وتقول شركة «3 تشيفس» الأسترالية التي تقف وراء تطوير «قيمنا» بأنه تطبيق يرمي لخلق بيئة يتمكن الأهل من خلالها توجيه أبنائهم حيال استخدام التكنولوجيا. ويستطيعون كذلك أن يختاروا المدة الزمنية التي يرغبون بأن يمضيها أطفالهم في استخدام الأجهزة الإلكترونية يومياً. وبإمكانهم أن يقرروا نوع حزمة المسؤوليات التي يتوجب على الطفل إتمامها.

ويحدد إتمام الأولاد لمسؤولياتهم ما إذا كانت الفترة الزمنية التي يمضونها أمام الشاشة ستظل كما هي أو ستزيد أو تنقص. ويساعد نظام المكافأة هذا على تحفيز الأطفال للتعاون مع ذويهم والقيام بواجباتهم اليومية على أكمل وجه.

تحكّم

ويستطيع الأهل التحكم بمدة مكوث أبنائهم أمام الشاشات من أجهزتهم الخاصة، كما يسعهم التحكم بإعدادات الملف الشخصي في أي وقت. ويتيح تطبيق «قيمنا» للأهل الذين لديهم أكثر من ولد واحد، بإنشاء ملفات شخصية محددة لكل طفل.

ويملك التطبيق ميزتين محددتين تسمحان بإعطاء الأهل تقارير حول استعمال الجهاز، التي تمدّهم بأفكار أسبوعية، إضافة إلى خيار يسمح للولد باستعمال تطبيقات معينة من دون قيود زمنية.