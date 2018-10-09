ابنة بوش تتزوج صحافياً

المصدر: دبي - البيان

أُعلن أمس زواج باربرا بوش (36 عاماً)، ابنة الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الابن، بالصحافي كريغ لويس (37 عاماً). وبحسب مجلة «بيبول» الأسبوعية الأميركية فإن الحدث كان مفاجأة، لأن عقد القران جرى في حفل عائلي شديد الخصوصية، حيث اقتصر على عدد محدود من أفراد العائلة والأصدقاء.

وأقيم الحفل في منتجع تمتلكه العائلة بولاية «مين» الأميركية. ونشرت «بيبول» صوراً لبوش الابن ( 72 عاماً)، أثناء الحفل وهو يمشي فخوراً بجانب ابنته قبل أن يسلمها إلى عريسها، كوين. كما حضر بوش الأب (94 عاماً) جد العروس، الحفل جالساً على كرسي متحرك.