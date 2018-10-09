وجبات ثلاثية الأبعاد لتشجيع الطلبة

المصدر: دبي ـ البيان

نجح علماء بريطانيون في طباعة مجموعة من الوجبات الغذائية لطلبة المدارس، فيما يعد أحدث فتح علمي في تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، التي اجتاحت العالم بقوة خلال السنوات الأخيرة.

وطبقاً لما نشرته صحيفة «ميرور» البريطانية أمس، تضم لائحة الوجبات المطبوعة فاصوليا محمصة على شكل هندسي سداسي الأضلاع، وشرائح سمك القد مع البطاطا المقلية، أوراق القرنبيط، أما المشهيات، فتضم والحمص وصلصة «الجواكمولي» مع ثمار الأفوكادو.

وذكرت الصحيفة أن العلماء الذين طبعوا هذه الأغذية أعضاء في مشروع «ذي بيغ بانغ فير»، وهو أكبر مشروع علمي في بريطانيا لتشجيع الطلبة الصغار على دراسة العلوم، التقنية، الهندسة والرياضيات.