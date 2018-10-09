تحذير لزوار الهيمالايا من لدغات العث

المصدر: برلين - د ب أ

دعا مركز طب السفر زوار منطقة الهيمالايا إلى ارتداء ملابس ذات أكمام طويلة ومضادة للدغات خلال التنزه في الأماكن المفتوحة حماية لأنفسهم من مرض حمى تسوتسوغاموشي الذي ينتقل عبر العث الذي يختبئ في الأساس في الشجيرات القريبة من الأنهار، محذراً إياهم منه.

والسياح الذين يمارسون التنزه سيراً والتجديف عرضة للخطر بشكل خاص، وبعد أسبوع إلى أسبوعين تتشكل قشرة سوداء فوق الجزء الذي تعرض للدغة الحشرة من الجسم. وتحدث الحمى والصداع في وقت لاحق.

وفي حالات نادرة قد تحدث مضاعفات خطيرة، ولا يوجد لقاح ضد هذا المرض، بحسب مركز طب السفر، ويعالج المرض بالمضاد الحيوي.