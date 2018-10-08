المصدر: تصوير: ناصر بابو

تعتبر قناة دبي المائية من أبرز المشاريع السياحية البارزة التي أصبحت واحدة من المناطق الجديدة التي تواكب الحياة العصرية، وتُعد القناة إنجازاً مدهشاً يثير الإعجاب، حيث باتت منشآتها تجذب الزوار والسياح والمنتشرة على الجهتين، إضافة إلى الجسور المعلقة التي تربط الضفتين وشلالات المياه مزركشة الألوان، إضافة إلى الممرات الخاصة لهواة رياضة المشي والتمتع بالمناظر الخلابة.