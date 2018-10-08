تعتبر قناة دبي المائية من أبرز المشاريع السياحية البارزة التي أصبحت واحدة من المناطق الجديدة التي تواكب الحياة العصرية، وتُعد القناة إنجازاً مدهشاً يثير الإعجاب، حيث باتت منشآتها تجذب الزوار والسياح والمنتشرة على الجهتين، إضافة إلى الجسور المعلقة التي تربط الضفتين وشلالات المياه مزركشة الألوان، إضافة إلى الممرات الخاصة لهواة رياضة المشي والتمتع بالمناظر الخلابة.
تُعد قناة دبي المائية إنجازاً مدهشاً يثير الإعجاب، ومن أبرز المشاريع السياحية البارزة بمناظرها الخلابة التي باتت منشآتها تجذب الزوار والسياح.— صحيفة البيان (@AlBayanNews) ٨ أكتوبر ٢٠١٨
تصوير- ناصر بابو #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/2pl41XnfU2