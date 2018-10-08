ملابس «الهالووين» تثير استياءً في أميركا

المصدر: إعداد - سيد صالح

تشهد الولايات المتحدة الأميركية حالياً حملة اعتراضات واسعة النطاق على مواقع التواصل ضد الملابس التي طرحتها إحدى الشركات بالأسواق أخيراً استعداداً للاحتفال بيوم «الهالووين» الشهير الذي يحل في 31 من أكتوبر كل عام.

ويتمثل وجه الاعتراض في كون غالبية الموديلات في تشكيلة الملابس التي طرحتها الشركة مصممة على شكل الملابس التقليدية التي يرتديها الهنود الحمر، وهم السكان الأصليون في الولايات المتحدة، ولكن على نحو كوميدي ينطوي على سخرية من الهنود الحمر، ملابسهم، عاداتهم وثقافاتهم.

وبحسب ما نشرته شبكة «فوكس» الإخبارية الأميركية، فلم تقتصر الاعتراضات على تشكيلة ملابس «الهالووين» الجديدة على المواطنين الأميركيين المنحدرين من سلالات الهنود الحمر، ولكنها امتدت إلى الأميركيين من أصول أوروبية بل وأفريقية أيضاً. وثمة حملة منظمة يشنها المعترضون على هذه الملابس عبر مواقع التواصل ، وخاصة «تويتر»، بغية الضغط على الشركة لمطالبتها بسحب تشكيلة الملابس الجديدة.