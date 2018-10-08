روبوتات تتجاوز عقبات السير بتقنية جديدة

المصدر: سان فرانسيسكو - د ب أ

ابتكر باحثون بمعهد «ماساشوسيتس» للتكنولوجيا في الولايات المتحدة تقنية جديدة لمساعدة الروبوتات على التحرك في البيئة المحيطة بهم مثلما يفعل البشر.

وتعتمد هذه التقنية على وضع نموذج تخطيط للحركة يسمح للروبوت بتحديد كيفية الوصول إلى هدفه عن طريق استكشاف البيئة المحيطة به، وملاحظة العناصر الأخرى من حوله واستغلال خبراته السابقة التي اكتسبها في تجارب مماثلة.

وسوف تخلق «معادلة تخطيط الحركة» التي يتم تغذية الروبوت بها «شجرة» من الخيارات المتاحة من أجل اختيار المسار الصحيح، بحيث إن الروبوت الذي يحتاج إلى الحركة داخل غرفة ما من أجل الوصول إلى الباب، على سبيل المثال، سوف يقوم بعملية بحث تدريجية قبل أن يتحرك في أفضل مسار ممكن للوصول إلى الباب.

ونقل الموقع الإلكتروني «فيز دوت أورج» المتخصص في الأبحاث العلمية والتكنولوجيا عن الباحث أندري باربو، من مختبر علوم الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي في معهد «ماساشوسيتس» للتكنولوجيا قوله: مثلما يحدث خلال لعبة الشطرنج، فإن القرارات تتفرع داخل الروبوت حتى يتم اختيار أفضل مسار للحركة. وأضاف الباحث ين ليونج كو، الذي شارك في التجربة، أن الفكرة وراء هذا العمل هي إضافة خبرة التعلم من التجارب السابقة إلى الروبوتات، من أجل زيادة قدرتها على التخطيط.