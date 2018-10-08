الشاطئ الوهمي أبرز خدع أسبوع باريس للموضة

المصدر: إعداد: سيد صالح

كشفت صحيفة «ذي صن» البريطانية أمس، عن الخدع التي استخدمها مصمم الأزياء الألماني كارل لاجرفيلد في تصميم منصة عرض الأزياء خلال فعاليات أسبوع باريس للموضة نهاية الشهر الماضي.

وصمم لاجرفيلد المنصة على شكل شاطئ رملي طبيعي، بحيث يظهر البحر في خلفية المنصة، بينما تمشي العارضات والعارضون على رمال، فيما شعر الجمهور بأنه جالس على شاطئ البحر فعلاً، حيث كانوا يستمعون قبل عروض الأزياء لأصوات طيور النورس. وقد أثار التصميم إعجاب الحاضرين، ومن أبرزهم النجمة الكندية باميلا أندرسون، عارضة الأزياء والمغنية الفرنسية فانيسا بارادي وعارضة الأزياء والممثلة البريطانية بوبي ديليفينغن.

وذكرت «ذي صن» أن لاجرفيلد استخدم صورة شاطئ البحر من إحدى الجزر الواقعة بين ألمانيا والدنمارك خلفية للمنصة.