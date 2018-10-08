فيتنامي يتفرَّغ لحماية «الجينسنغ»

المصدر: فيتنام - د ب أ

في أعماق جبال المنطقة الجبلية الوسطى في فيتنام، يعيش رجل يضع نصب عينيه هدفاً واحداً، وهو التأكد من عدم انقراض سلالة أصلية من نبات «الجينسنغ»، والتي تحتوي على خصائص طبية فريدة.

ويقول تران هوان، مدير شركة «كون توم نجوك لنه جينسنج جيه إس»: تحتوي النبتة على جينات ثمينة للغاية، ونحن بحاجة للحفاظ عليها. إذا اختفى هذا «الجينسنغ» فلن تتاح لنا فرصة أخرى لاستزراعه.

ويرغب هوان في أن يحافظ على فصيلة نبات «الباناكس» الفيتنامي، وهو إحدى فصائل «الجينسنغ» الذي ينمو فقط على قمة جبل «نجوك لينه»، الذي يمتد إلى مقاطعتي كون توم وكوانج نام، وعلى ارتفاع 2600 متر فوق مستوى سطح البحر.