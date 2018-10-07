أزياء جديدة احتفاء بذكرى «ميكي ماوس» الـ90

المصدر: إعداد: سيد صالح

تستعد شركة «فانز» الأميركية الشهيرة لصناعة الأحذية لإطلاق تشكيلة خاصة من أحذية الأطفال وكذلك القمصان، الحقائب والقبعات المستوحاة من شخصية الفأر ميكي «ميكي ماوس» أيقونة الأطفال الأشهر في القرن الـ20، وذلك بالتزامن مع الذكرى التسعين لإطلاق الفنان العالمي والت ديزني شخصية «ميكي ماوس» أول مرة، والتي ستحل في الـ18 من نوفمبر المقبل. وبحسب ما نشرت صحيفة «اندبندنت» البريطانية أمس، ستظهر صور «ميكي ماوس» على تشكيلة المنتجات الجديدة، كما ستظهر بجانبه أيضاً صورة الفأرة الشهيرة «ميمي» التي رافقت ميكي في معظم رحلاته