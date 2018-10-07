احتفال عائلي بزي الديناصورات

المصدر: إعداد: سيد صالح

في طريقة فريدة من نوعها للاحتفال، ارتدت عائلة كاملة مكونة من أب وأم وأربعة أطفال، أزياء الديناصورات احتفالاً بالحمل الخامس للأم. وبحسب ما نشر أمس، الموقع الشبكي لبرنامج «صباح الخير يا أميركا» التلفزيوني الشهير، بمجرد أن علم الأب الخفيف الظل، دانييل بيركلي، أن زوجته، نيكول، في انتظار حادث سعيد للمرة الخامسة، قرر التعبير بهذه الطريقة الطريفة عن فرحته بهذا الخبر.

وبث الموقع شريط فيديو، وصوراً طريفة للأسرة بأكملها وهي ترتدي أزياء ديناصورات صفراء اللون، كما ظهر الوالدان دانييل ونيكول وهما يمسكان ببيضة ديناصور ضخمة مدون عليها العبارة التالية «ستفقس في أبريل 2019»، في إشارة إلى موعد الولادة المنتظرة.

وأكد الزوجان اللذان يعيشان في مدينة «أوبري» بولاية «تكساس» الأميركية أن سبب اختيارهما لهذه الوسيلة الغريبة للاحتفال يرجع إلى شغفهما الشديد هما وأطفالهما بفيلم الخيال العلمي الشهير «حديقة الديناصورات».

وقالت نيكول: «إنه طفلنا الخامس. لذا، أعتقد أننا تجاوزنا مرحلة الاحتفالات التقليدية». وقال دانييل: «أردنا شيئاً طريفاً، رائعاً ويعبر عن شخصياتنا المرحة. لذا، جاء احتفالنا على هذا النحو».