سرقة سلاحف عملاقة بالإكوادور

المصدر: كيتو - د ب أ

أفادت وزارة البيئة الإكوادورية أول من أمس بأن لصوصاً سرقوا 123 سلحفاة عملاقة من مركز لتربية السلاحف في جزر جالاباجوس، وأوضحت الوزارة أن ممثلي الادعاء العام فتحوا تحقيقاً في سرقة الحيوانات، التي كانت من فصيلة «شيلونويديز فيسينا» و«شيلونويديز جونثيرا» من المركز في جزيرة إيزابيلا.

وتعتبر سلاحف «جالاباجوس» عامل جذب سياحي ضخم للإكوادور، ولدى البلاد عقوبات صارمة على الجرائم البيئية، ويواجه اللصوص ما يصل إلى 10 سنوات في السجن إذا تم القبض عليهم. يذكر أنه هناك 12 نوعاً من سلاحف «جالاباجوس»، حيث يوجد نوع لكل جزيرة من الجزر الرئيسة في الأرخبيل، والتي تم اعتبارها من مواقع التراث العالمي لليونيسكو منذ 1979.