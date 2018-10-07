سيول الخير

المصدر: تصوير - زيشان أحمد

تتميز الإمارات بتنوع بيئاتها الطبيعية التي تجتذب فئات متعددة، حيث الأجواء الرائعة والنسائم المنعشة، وخاصة تلك المناطق الجبلية التي يظهر أحدها في الصورة، وقد جرت أمطار وادي أعسمة في إمارة رأس الخيمة، حاملاً معه الرمال التي مزجت مياهه الجارية بين الصخور، ليلفت هذا المشهد الجميل عدداً من المواطنين الذين جلسوا يستمتعون بروعة الطبيعة وسحرها الخلاب.

