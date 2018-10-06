ستالون راعي بقر في «رامبو 5»

المصدر: دبي ــ سيد صالح

أعلن النجم السينمائي الشهير، سلفستر ستالون، بدء تصوير الجزء الخامس من سلسلة أفلام الحركة المعروفة «رامبو».

وبحسب شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأميركية التي نشرت الخبر أخيراً، فقد نشر ستالون هذا الإعلان عبر حسابه الشخصي على «إنستغرام» قائلاً: «الليلة نبدأ التصوير».

كما أرفق ستالون بالخبر صورة له بالطلة التي سيظهر بها في الجزء الخامس من «رامبو»، وهي طلة رعاة البقر، حيث ظهر في الصورة مرتدياً الزي التقليدي لرعاة البقر بأبرز مكوناته وهي القبعة الشهيرة ذات الحافتين البارزتين إلى أعلى.

ونشر ستالون أيضاً فيديو له وهو يمارس التمرينات الرياضية في إحدى صالات اللياقة البدنية استعداداً لمشاهد الحركة في «رامبو 5».

ومن الجدير بالذكر، أن الجزء الأول من «رامبو» قد عُرِضَ في 1982 وحقق نجاحاً مدوّياً كان له إسهام كبير في الشهرة الأسطورية التي يتمتع بها الآن ستالون، 72 عاماً، كأبرز نجوم أفلام الحركة على مستوى العالم.