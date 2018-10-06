مدرسة تحوّل المقاعد إلى دراجات

المصدر: دبي ــ سيد صالح

عمدت مدرسة «ريد أوك» الابتدائية في مقاطعة «سوفولك» البريطانية إلى تركيب بدالات مشابهة لبدالات الدراجات الرياضية أسفل مقاعد تلاميذها.

وطبقاً لما نشرته صحيفة «ميرور» البريطانية، أمس، تهدف هذه الخطوة لمساعدة التلاميذ أصحاب الأوزان الزائدة في التخلص من هذه الأوزان عن طريق ممارسة التمارين على البدالات أثناء تلقيهم الدروس في الفصول. وقال جوني لي، مدرس بالمدرسة: «صرنا الآن نطلق على فصولنا لقب الفصول النشطة، بعد تزويد مقاعد التلاميذ ببدالات».

وأضاف قائلاً: «كان لهذه الخطوة تأثير إيجابي هائل، حيث لم يعد التلاميذ يشعرون بالخمول أو يشردون أثناء شرح الدروس المملة بطبيعتها».

وتعد البدانة من أخطر الأمراض التي تهدد الأطفال والمراهقين في المجتمعات الغربية العصرية، وخاصة بريطانيا، التي تؤكد الدراسات أن خُمس أطفالها يعانون من البدانة أو الوزن المفرط. وعلاوة على ذلك، فمن المتوقع أن يصبح حوالي نصف عدد تلاميذ المدارس في بريطانيا بدناء أو من أصحاب الأوزان المفرطة في غضون العامين المقبلين.